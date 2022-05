Světová zdravotnická organizace si do svého čela opět zvolila Etiopana Tedrose

— Autor: ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) si dnes na svém valném shromáždění v Ženevě do čela opět zvolila Etiopana Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse. Oznámila to dnes organizace. Nynější generální ředitel WHO byl do funkce na dalších pět let znovuzvolen v tajném hlasování 155 delegáty ze 160.