Ukrajina dokončila proces připojení k evropské elektrické síti

"Nyní proudí ukrajinská elektřina do EU a naopak," uvedl Zelenskyj.

O napojení evropské sítě na ukrajinskou dnes informovala i francouzská ministryně životního prostředí Barbara Pompiliová. "Zavázali jsme se k tomu, je to hotovo: ukrajinská elektrická síť, která funguje od začátku války v izolovaném režimu, je od dnešního rána připojena k evropské síti," uvedla ministryně. Francie nyní předsedá Evropské unii.

O klíčovém kroku mluví i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která na twitteru podotkla, že Evropa, Ukrajina a Moldavsko sdílí společné hodnoty

Ukraine, Moldova and Europe: shared values, shared power and solidarity.



I welcome the key step taken today to keep lights on and houses warm in these dark times by synchronising the electricity grids of 🇺🇦🇲🇩 with 🇪🇺 grid.



We'll continue working to stabilise their power systems pic.twitter.com/x2UZRtO7Ze