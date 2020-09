Ukrajina hlásí další rekordní nárůst nakažených koronavirem

Od začátku pandemie se na Ukrajině, která má na 42 milionů obyvatel, nakazilo 166.244 lidí, z nich 3400 zemřelo. Smrtelná bilance se za poslední den zvýšila o šest desítek úmrtí. Z nemoci covid-19, kterou koronavirus vyvolává, se mezitím uzdravilo 73.913 pacientů.

Ve snaze zabránit šíření koronaviru uzavřela ukrajinská vláda hranice a zakázala vstup cizinců do země. Mezi běloruskými a ukrajinskými hranicemi tak uvízlo několik tisíc poutníků z řad chasidských Židů, kteří se navzdory zákazu jako každý rok vydali do ukrajinského města Umaň k hrobu zakladatele chasidského společenství rabína Nachmana. Tradice slavit právě zde židovský Nový rok existuje již desítky let, uvedl server BBC News na své ruskojazyčné stránce. Někteří poutníci se pokusili dostat na Ukrajinu mimo hraniční přechod. Jednoho z nich zadrželi pohraničníci v močálech a byl vyhoštěn s pětiletým zákazem vstupu do země. Na místě pomáhá pohraniční službě policie a národní garda i vojenské letectvo.

Ty z chasidských židů, kteří jsou občany Izraele a nyní se nachází mezi ukrajinskými a běloruskými hranicemi, dnes izraelský ministr pro vysoké školy a vodohospodářství Zeev Elkin vyzval k návratu domů. " Obdrželi jsme finální negativní odpověď od ukrajinských úřadů, navzdory mnoha snahám pomoci Izraelcům vstoupit na Ukrajinu z Běloruska nebo Moldavska," napsal Elkin na Twitteru. "Vyzývám naše občany, aby se vrátili do Izraele," dodal.

Zodpovědnost za krizi s poutníky si vzájemně přehazují běloruské a ukrajinské úřady. Vše se odehrává na pozadí již déle než měsíc trvajících běloruských protestů proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka: Ukrajina je sice oficiálně neutrální, ale prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil násilí proti demonstrantům a Lukašenko obvinil Ukrajinu z výcviku provokatérů. A vzhledem k situaci v Bělorusku ukrajinští pohraničníci povolují Bělorusům uchýlit se na ukrajinské území, dodala BBC.