Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval Valné shromáždění k oživení OSN

Při této příležitosti popíchl Rusko, když v projevu doporučil, aby "někdo" při diskusi o agresi a okupaci neopouštěl sál, ale aby opustil území Ukrajiny, napsal zpravodajský server Ukrajinska pravda.

"Chceme oživit OSN. Pro začátek je třeba aktualizovat chartu," řekl Zelenskyj. "(Charta OSN) nepředstavuje nějaká doporučení, která lze provádět libovolně. Nenajdete tam slova: každý sám za sebe. Pak by svět nemusel přiznat, že selhal ve zkoušce, jakou představuje covid-19, že selhal ve zkoušce jednoty," dodal Zelenskyj, kterého dnes citoval ukrajinský zpravodajský server Korrespondent.

"Jsme vděčni, že byl do programu jednání VS zařazen bod o situaci na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. Ačkoli, jak by mohly Krym a Donbas, které zůstávají okupované, zmizet z agendy OSN? To je zřejmé nejen nám," prohlásil Zelenskyj.

"Jsem vděčný všem státům, které letos ve svých projevech vzpomněly Ukrajinu ... a mnoha dalším, kteří se nestydí za to, že Ukrajina je jejich přítel, jejich partner, který umí nazývat věci pravými jmény: okupaci nazývat okupací a agresi agresí," dodal ukrajinský prezident. Připomněl, že Jalta a Krym jsou okupované už osmým rokem.

Rusko v roce 2014 nejprve vojensky obsadilo a poté anektovalo poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Západ v reakci uvalil na Moskvu sankce. Koncem letošního srpna se na Ukrajině konal mezinárodní summit nazvaný Krymská platforma, jehož cílem bylo vystupňovat tlak na Rusko kvůli anexi poloostrova.