USA chtějí po Británii přezkoumání posudků o duševním zdraví Juliana Assange

Britský soud na začátku letošního ledna rozhodl, že Assange by neměl být vydán do Spojených států, kde čelí obviněním z porušení špionážního zákona a ze spiknutí s cílem získat americké tajné dokumenty nabouráním se do vládních počítačů. Rozhodnutí bylo zdůvodněno obavou z vazebních podmínek v USA a z toho, že by Assange mohl spáchat sebevraždu. Spojené státy se proti rozhodnutí odvolaly.

Clair Dobbinová, která zastupuje americkou vládu, dnes argumentovala, že soudkyně Vanessa Baraitserová své rozhodnutí na začátku roku postavila na možném budoucím riziku sebevraždy spíš než na reálném ohrožení v době, kdy měla verdikt vynést. Dobbinová dodala, že Assange "zorganizoval jednu z největších krádeží dat v dějinách" a jeho zdravotní stav není tak špatný, aby se nemohl kontrolovat a ublížil si.

Padesátiletý Australan Assange se k dnešnímu soudnímu jednání připojil skrze video z londýnské věznice s vysokou ostrahou, kde je od roku 2019. Na podporu novináře a aktivisty se dnes před budovou soudu sešlo několik desítek lidí, včetně bývalého předsedy britských labouristů Jeremyho Corbyna. Na transparentech demonstrantů se objevovala hesla jako "Novinařina není zločin" či "Svobodu Assangeovi".

K podporovatelům se přidala i Assangeova přítelkyně Stella Morisová, která ho označila za "nevinného muže obviněného z provozování novinařiny."

"Každým dnem, kdy je této obrovské nespravedlnosti umožněno pokračovat, je Julianova situace čím dál tím víc zoufalejší," uvedla Morisová, která má s Assangem dvě malé děti.

Assange byl v prosinci 2010 v Británii zatčen na základě zatykače, který vydalo Švédsko kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Australan tuto kauzu považoval za zástěrku k tomu, aby byl předán americké justici. V roce 2012 se uchýlil na ekvádorskou ambasádu v Londýně a požádal si v této zemi o politický azyl. V budově strávil sedm let, vztahy s hostiteli se ale postupně zhoršovaly a v roce 2019 byl z velvyslanectví vykázán. Následovně jej britská policie znovu zatkla. Ačkoliv Švédsko stíhání Assange loni zastavilo kvůli promlčení, o vydání Assange stále usilují Spojené státy. Na rozhodnutí britské justice Assange čeká ve vazbě.

Americká justice Assange viní ze zveřejňování tajných materiálů o amerických vojenských operacích v Iráku a Afghánistánu a také obrovského množství ukradených diplomatických depeší. Tím údajně ohrozil život informátorů v mnoha zemích. V USA mu hrozí trest vězení až na 175 let.