Zlom po pěti letech? Julian Assange v USA zemře, varuje jeho manželka

Násirova nemocnice ve městě Chán Júnis na jihu Pásma Gazy je mimo provoz v důsledku týden trvajícího obléhání izraelskou armádou a následné razie. V příspěvku na sociální síti X to v neděli uvedl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanem Ghebreyesus. Informoval o tom britský deník The Guardian.