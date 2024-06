Assange je volný, do USA už ale nesmí, rozhodly úřady

"Assange má v souladu s dohodou o vině a trestu zákaz vstupu do Spojených států bez povolení," prohlásilo americké ministerstvo podle BBC.

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange uzavřel s americkou justicí dohodu, v jejímž rámci se přiznal ke spiknutí s cílem nezákonně získat a distribuovat tajné dokumenty. Americký soud mu za to vyměřil trest odnětí svobody ve stejném trvání, jako strávil ve vazbě v britském vězení.

Díky tomu se jeho trest považuje za odpykaný a Assange se po více než 13 letech opět dostal na svobodu.

Washington požadoval vydání Assange do USA kvůli údajnému spiknutí poté, co zveřejnil statisíce tajných dokumentů týkajících se válek v Afghánistánu a Iráku.

Assange se více než deset let bránil vydání do USA. Sedm let strávil na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně a posledních pět let v přísně střeženém britském vězení Belmarsh.

Velké mediální organizace, zastánci svobody tisku a dokonce i australský parlament kritizovali stíhání Assange na základě amerického zákona o špionáži z roku 1917, který nebyl dříve použit v souvislosti se zveřejňováním tajných informací.

Portál WikiLeaks oznámil, že Julian Assange již opustil vězení v Británii a odletěl ze země. Toto oznámení přišlo krátce po zveřejnění informací o jeho dohodě s americkými úřady, která mu umožní návrat domů do Austrálie. Assange odcestoval z Británie z letiště Stansted ještě v pondělí odpoledne.

"Julian Assange je volný," uvedl portál WikiLeaks na platformě X.

Assange opustil vězení Belmarsh 24. června v ranních hodinách poté, co tam strávil celkem 1901 dní. Kauci mu udělil londýnský nejvyšší soud a odpoledne odletěl z letiště Stansted.

WikiLeaks také zveřejnil krátké video, na kterém je údajně Assange, jak jej převážejí na letiště a jak nastupuje do letadla.

Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že případ Assangea se "natahoval" příliš dlouho a že jeho pokračující věznění by nepřineslo nic užitečného. Vláda Austrálie se rozhodla dále případ nekomentovat kvůli probíhajícímu soudnímu řízení.

Assangeova manželka Stella poděkovala všem, kteří je podporovali, a vyjádřila nesmírnou vděčnost za celosvětové tažení za jeho propuštění. Assangeova matka Christine také vyjádřila vděčnost za to, že jeho "utrpení" nyní konečně končí.

Letadlo s Assangeem na palubě se při cestě na Severní Mariány zastaví v thajském Bangkoku pro doplnění paliva a vody. Na základě dohody o přiznání viny by měl být odsouzen k pěti letům vězení, které si už odpykal, a mohl by se vrátit domů do Austrálie.