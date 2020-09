V Birminghamu byla pobodána řada lidí. Policie vyhlásila "rozsáhlý incident"

Policie uvedla, že obdržela zprávy o útoku nožem půl hodiny po půlnoci místního času (01:30 SELČ). Další pobodaní byli hlášeni nedlouho poté. "Zaznamenali jsme řadu zraněných lidí, momentálně ale nejsme schopni říci, kolik z nich vážně," sdělila policie.

"Rozsáhlý incident" v policejní terminologii znamená vážnou újmu či hrozbu pro veřejnost. Vyhlášení tohoto stupně nebezpečí rovněž předpokládá, že jednotlivé bezpečnostní složky na místě pracují pod společným vedením.

”At 12:30am police were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre. We immediately attended, a number of other stabbings were reported in the area shortly after.” @mi6rogue can confirm this was part of a 12-hour long fight between youth gangs. #Birmingham... pic.twitter.com/jpI2Zvx5UB