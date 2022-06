V Británii trpí dlouhotrvajícími zdravotními komplikacemi po covidu dva miliony lidí

— Autor: ČTK

V Británii trpí dlouhotrvajícími zdravotními komplikacemi v návaznosti na onemocnění covidem-19 dva miliony dospělých. S odvoláním na údaje britského statistického úřadu (ONS) to dnes uvedl deník The Times. ONS odhaduje, že 3,1 procenta britské populace trpí vleklými a často vysilujícími příznaky typickými pro takzvaný dlouhý covid, což je nejvyšší číslo od počátku vedení záznamů. Patří mezi ně i 376.000 lidí, kteří mají příznaky po dobu nejméně dvou let od prvního onemocnění covidem-19.