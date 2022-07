V uvažované výměně vězňů s USA žádá FSB propuštění ruského občana Krasikova

Washington podle médií jedná s Moskvou o propuštění dvou Američanů, kteří jsou v ruském vězení. Jde o basketbalistku Brittney Grinerovou a bývalého vojáka Paula Whelana. Podle Washingtonu jsou oba vězněni v Rusku protiprávně. Spojené státy jsou ochotny výměnou za jejich propuštění předat Moskvě obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, který si odpykává trest v USA. O dohodě jednali v pátek šéf americké diplomacie Antony Blinken a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Podle CNN ale ruská tajná služba FSB vznesla požadavek, aby do výměny byl zahrnut i Krasikov. Ten byl loni v prosinci odsouzen v Německu k doživotí za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho, kterého zabil u parku Kleiner Tiergarten v centru Berlína. Likvidaci muže v roce 2019 podle soudu nařídila Moskva, protože Changošvili bojoval v čečenské válce proti ruské armádě. Rusko ale odmítlo, že stálo za vraždou.

Američtí představitelé neoficiálně jednali v Berlíně o možnosti propuštění Krasikova, řekl stanici CNN zdroj v Německu. Podle Washingtonu je ale požadavek obtížně splnitelný, protože se Krasikov nachází v německém vězení. Němečtí představitelé se navíc domnívají, že Washington nebere vážně požadavek zahrnout Krasikova do výměny vězňů. Mluvčí americké Národní bezpečnostní rady Adrienne Watsonová označila požadavek Ruska za "pokus ve špatné víře se vyhnout dohodě (o propuštění vězňů)".

Moskva podle CNN chce, aby výměnou za Američany byli propuštěni dva lidé, a to i v případě, že by nešlo o Krasikova.

Deník The New York Times (NYT) nedávno Buta označil za jednoho z nejproslulejších obchodníků se zbraněmi všech dob. V roce 2011 byl v USA But odsouzen, když se chytil do léčky amerických agentů. Jeho příběh posloužil jako námět pro hollywoodský trhák Obchodník se smrtí z roku 2005.