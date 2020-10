Vakcína proti covidu: Svatý grál, který život k normálu jen tak nevrátí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

I když se podaří vyvinout účinnou vakcínu proti koronaviru, život se do jara k normálu nevrátí, míní skupina významných britských vědců, které pověřila britská Královská společnost analýzou dat z celého světa týkajících se nákazy SARS-CoV-2. Informoval o tom dnes server BBC s tím, že uvedení vakcíny do praxe by mohlo trvat až rok.