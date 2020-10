Verdikt soudu má vážné dopady. EU hrozí Ukrajině pozastavením bezvízového režimu

Uvedl to dnes na svém webu list Ukrajinska pravda, který se odvolává na dopis ukrajinského velvyslance při EU.

"Naše kontakty zatím neoficiálně upozorňují, že rozhodnutí ústavního soudu, které ruší klíčové pravomoci národní protikorupční agentury a trestní odpovědnost za nepřesná majetková přiznání, je dostatečným důvodem, aby Evropská komise spustila mechanismus, kterým dočasně pozastaví bezvízový režim," varoval podle deníku ukrajinský velvyslanec při EU Mykola Točyckyj. Učinil tak v dopise místopředsedovi vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci.

Nezávislost, akceschopnost a stabilita protikorupční infrastruktury zůstává kritériem nejen pro bezvízové cestování Ukrajinců do EU, ale i podmínkou pro finanční pomoc Evropské unie v objemu 1,2 miliardy eur (asi 33 miliard Kč), zapojení do evropského energetického, telekomunikačního a digitálního trhu, připomněl velvyslanec. Navrhl proto co nejdříve vytvořit pracovní skupinu, která by připravila příslušné změny v ukrajinské ústavě.

Nález ústavních soudců také ochromil protikorupční prověrky, a tím i nástup nově zvolených starostů a zastupitelů z nedávných místních voleb do funkcí. "Ústavní soud svým rozhodnutí nejen ničí protikorupční systém v zemi, ale také ochromuje práci místní samosprávy a celého státního aparátu," prohlásil šéf protikorupční agentury Oleksandr Novikov.

Prezident Volodymyr Zelenskyj podle televize 112 svolal naléhavé jednání Rady národní bezpečnosti a obrany. Je podle něj nutné okamžitě reagovat na "drtivé údery" proti úspěchům při potírání korupce a projednávání nezbytných návrhů zákonů, které umožní odvrátit podobné kritické situace, jež představují ohrožení národní bezpečnosti.