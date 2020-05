WHO: V Evropě od března zemřelo navíc 159 tisíc lidí, patrně následek covidu-19

"Tato úmrtí jsou navíc nad to, co by běžně bylo pro toto období roku očekáváno," řekl Kluge. Uvedl také, že 94 procent mrtvých s covidem-19 bylo starších šedesáti let. Mužů v počtu lidí, kteří zemřeli na komplikace související s infekcí, bylo 59 procent.

Kluge rovněž řekl, že u 97 procent obětí covidu-19 byla podle dostupných informací zjištěna nejméně jedna další choroba, v drtivém počtu případů to bylo srdeční onemocnění.

Krizová expertka WHO Katie Smallwoodová poukázala na to, že výkyvy v počtu úmrtí odpovídají v dotčených zemích vrcholu šíření koronavirové nákazy.

Kluge výše zmíněných 24 evropských států neupřesnil, v Evropě ale k nejpostiženějším zemím patří především Rusko, Spojené království a Španělsko s Itálií.

V evropském regionu, který má Klugeho pobočka na starosti, je 53 zemí s celkem 900 miliony obyvatel. K tomuto týdnu je v oblasti hlášeno přes dva miliony potvrzených případů covid-19 včetně více než 175.000 úmrtí, dodal Kluge.