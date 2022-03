Za účast na protiválečné demonstraci hrozí v Rusku postih za extremismus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruská generální prokuratura dnes varovala před účastí na protiválečných protestech. Za účast na nich by podle ní mohl hrozit stejný postih jako za účast v činnosti extremistické organizace, tedy až šest let za mřížemi. Upozornila na to ruská média.