Začne se šetřit? Politici roztáčejí rozpočtovou hysterii, píše prestižní deník

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Rekordní rozpočtové deficity udržují ekonomiku během koronavirové krize doslova na přístrojích a jejich snižování by se rovnalo pomyslnému odpojení pacienta, deklaruje editorial serveru The Guardian. Renomovaný deník konstatuje, že bez zásahu státu by nastala masová nezaměstnanost a bankroty.