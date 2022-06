Zakazovat po invazi všechny ruské umělce je hloupost, řekla členka Pussy Riot

— Autor: ČTK

Rozhodnutí mnoha západních kulturních institucí zakázat po invazi Moskvy na Ukrajinu produkci všech ruských umělců je hloupost, smysl by naopak mělo úplné zastavení dovozu ruských surovin. Britským médiím to řekla ruská opoziční aktivistka Marija Aljochinová z punkové a feministické skupiny Pussy Riot. Podle ní by Rusko válku na Ukrajině nezačalo, kdyby Západ už v roce 2014 po anexi Krymu Moskvu citelněji potrestal.