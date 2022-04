Zelenskyj: Svět se musí připravit na to, že Rusko možná použije jaderné zbraně

Uvedl rovněž, že od začátku války zemřelo 2500 až 3000 ukrajinských vojáků a okolo 10.000 jich utrpělo zranění. Rusko podle něj ztratilo 20.000 vojáků. Moskva uvádí kolem 1350 úmrtí příslušníků své armády.

Putin by se podle Zelenského mohl uchýlit k omezenému použití jaderných či chemických zbraní, protože nepřikládá žádnou hodnotu životům lidí na Ukrajině. "Nejen já, ale celý svět, všechny země by se toho měly obávat, protože se to může stát skutečností," řekl Zelenskyj moderátorovi CNN Jakeovi Tapperovi v angličtině. "Neměli bychom se bát, ale měli bychom být připraveni," dodal.

Američtí činitelé již v minulosti před podobným scénářem varovali, a to v případě, že by měl Putin pocit, že je zahnán do kouta. "Vzhledem k teoretickému zoufalství prezidenta Putina a ruského vedení, vzhledem k neúspěchům, kterým dosud vojensky čelili, nemůže nikdo z nás brát na lehkou váhu hrozbu, kterou představuje možnost uchýlení se k taktickým jaderným zbraním," řekl v pátek šéf CIA William Burns.

Zelenskyj v rozhovoru, jehož plné znění zveřejní CNN v neděli, rovněž prohlásil, že v konfliktu dosud zemřelo 2500 až 3000 ukrajinských vojáků. U mnohých z 10.000 raněných příslušníků ukrajinské armády je podle něj těžké předpovědět, kolik přežije.

Moskva podle něj přišla o asi 20.000 vojáků, ačkoliv Rusko uvádí kolem 1350 zemřelých. Údaje o zemřelých od obou stran konfliktu nezávisle ověřit. Západní země nicméně odhadují, že Rusko ztratilo nejméně několik tisíc příslušníků své armády.

Podle Zelenského je složitější vyčíslit civilní ztráty, a to zejména v oblastech na jihu Ukrajiny, například v městech Cherson, Berďansk, či Mariupol. "Jednoduše nevíme, kolik lidí zemřelo v této obléhané oblasti," řekl ukrajinský prezident.