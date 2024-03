Fotka princezny Kate s dětmi byla upravena, potvrzuje provedená analýza

V neděli se na instagramovém profilu prince a princezny z Walesu objevila fotografie princezny Kate s dětmi, kterou údajně pořídil princ William. Čtyři velké světové agentury, konkrétně Getty Images, AFP, Reuters a AP, následně stáhly snímek z distribuce kvůli nejasnostem ohledně možných digitálních úprav fotografie. Manželka následníka trůnu je posléze přiznala.

"Jako mnoho amatérských fotografů někdy experimentuji s úpravami. Chci se omluvit za jakékoliv rozpaky, které vzbudila rodinná fotografie, kterou jsme včera zveřejnili," uvedla princezna, která se podepsala jen velkým písmenem C, v pondělí na sociální síti X.

"Vyfotíte fotku, oříznete ji, můžete ji trochu zaostřit a pošlete ji," popsal Arthur Edwards, fotograf královské rodiny pro deník The Sun, pro BBC, jak funguje poskytování fotografií agenturám. "Pokud má někdo na snímku červené oči, nemůžete je odstranit. Prostě to necháte, jak to je," dodal.

BBC zároveň provedla analýzu tzv. metadat, která ukazují, že snímek byl vyfocen digitálním fotoaparátem s čočkou značky Canon. Následně byl dvakrát uložen editačním softwarem Adobe Photoshop na počítači Mac od společnosti Apple. První verze vznikla 8. března večer, druhá o den později dopoledne.

Královská rodina naposledy uvolnila nové informace o zdravotním stavu princezny Kate na konci ledna, když byla propuštěna z nemocnice po plánované operaci břicha. Na veřejnosti se manželka následníka trůnu naposledy objevila o Vánocích, když s rodinou zavítala do kostela.

Princezna by se podle předchozích vyjádření neměla vrátit k pracovním povinnostem dříve než o Velikonocích, kdy s manželem a dětmi každoročně navštěvuje církevní obřady ve Windsoru. Podle britských médií by se měla opět ukázat na veřejnosti nejpozději v polovině dubna.