Hamás oznámil, že mnoho unesených rukojmích zemřelo. Údajně kvůli útokům Izraelců

Ubajdá v televizním projevu uvedl, že osud mnoha zadržovaných osob není znám, a zdůraznil, že zbytek je v nebezpečí, z čehož viní izraelské vedení.

Kromě toho oznámil, že spojenci Hamásu, součást tzv. osy odporu, budou v následujících dnech rozšiřovat své útoky proti izraelským vojákům. Ubajdá také prohlásil, že jakékoli jednání před ukončením izraelské agrese by bylo bezcenné.

Unikátní útok na jižní Izrael 7. října vedl k unesení a odvlečení přibližně 250 rukojmích do Pásma Gazy. Část jich byla koncem listopadu propuštěna na základě dohody mezi Izraelem a Hamásem.

Odhaduje se, že v palestinském zajetí zůstává kolem 132 osob, což vyvolalo tlak ze strany jejich příbuzných na zvýšení úsilí izraelské vlády o jejich osvobození.

Za dobu trvání války bylo podle izraelské armády zabito přes 9000 členů Hamásu, který na Izrael vypálil více než 11 tisíc raket. Údaje poskytnuté armádou také ukazují, že armáda zabila dva velitele brigády Hamásu a 19 velitelů praporů a další vysoké úředníky s ekvivalentní hodností. Podle údajů bylo také zabito více než 50 velitelů rot Hamásu a agentů s podobnou hodností.

Od začátku války bylo v Pásmu Gazy zasaženo asi 30 000 cílů, včetně více než 3400 míst Hamásu. V Libanonu bylo podle údajů armády zasaženo asi 750 pozic Hizballáhu. Armáda také tvrdí, že jednotka 504. ředitelství vojenské rozvědky vyslechla asi 2300 podezřelých Palestinců, z nichž někteří byli zatčeni a převezeni do Izraele k dalšímu výslechu.

Izraelské úřady zkontrolovaly na přechodech Nitzana a Kerem Shalom celkem 7 653 kamionů převážejících humanitární pomoc vstupující do pásma Gazy. Armáda uvádí, že kamiony přepravily celkem 137 920 tun pomoci.

Armáda také uskutečnila 79 000 telefonátů, shodila 7,2 milionu letáků, odeslala 13,7 milionu textových zpráv a 15 milionů nahraných hovorů Palestincům v Gaze s varováním o evakuaci. Od 7. října zatkli vojáci více než 2 650 hledaných Palestinců, včetně více než 1 300 napojených na Hamás.

Podle údajů armády bylo od začátku války povoláno celkem 295 000 záložníků. Z nich asi 45 000 slouží, přestože obdrželi výjimku z rezervní daně. Téměř 300 000 záložníků bylo ve službě v průměru 61 dní.

Muži tvoří 81 procent záložníků, zbylých 19 % žen. 115 000 rezervistů jsou otcové a asi 3 000 jsou matky. Polovina záložníků je ve věku 20-29 let, přičemž 31 % je ve věku 30-39 let. Dalších 13 % je ve věku 40-49 let, 5 % ve věku 50-59 let a 1 % ve věku 60-69 let. Od 7. října pak bylo zabito celkem 522 vojáků, záložníků a místních bezpečnostních důstojníků a dalších 2536 bylo zraněno. Z toho 188 padlo a 1113 bylo zraněno během pozemní ofenzívy v Gaze.

Mezinárodní společenství, včetně JAR, vyzývá k zastavení bojů, a mnoho lidí protestuje proti válce v Pásmu Gazy. Od začátku konfliktu podle úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život nejméně 23 843 Palestinců, převážně civilistů, a přes 60 000 lidí bylo zraněno.