Kaliňák: Ficova zranění jsou rozsáhlá. Mnoho věcí se bude muset znovu naučit

"To co se stalo včera, znehodnotilo mnoho let snah o to, aby demokratický vývoj byl svobodný a tolerantní," uvedl Kaliňák. Dodal, že lékařům se podařilo stabilizovat zdravotní stav, Fico však není mimo ohrožení života. Zároveň popřel informace, že Roberta Fica čeká další operace.

"Největší tragédií uplynulých hodin je, že nesouhlas s jiným politickým názorem či postoji se změnil na úkladnou vraždu," upřesnil Kaliňák a zamyslel se nad tím, co se může stát, že pacifista se stal extremistou. "Myslím, že právě vášně, které lomcovaly Slovenskem, bychom měli utišit. Nikdo z nás nechce žít ve společnosti, kde se bude bát projevit názory, aniž by očekával útok," zdůraznil.

Dodal, že tak jako těžké zranění Fica bude způsobovat, že mnohé věci se bude "muset učit znovu, tak možná i naše demokracie se bude muset učit chodit a tolerovat jiný názor". Nebyl to podle něj náhodný počin, ale plánovaný. O případný pokus podle něj šlo i při předchozím jednání vlády. Vyzval média, aby prezentovala fakta a společně vykročila na cestu tolerance.

Závěry Rady bezpečnosti jsou však nejasné, přičemž se vágně zmínil o posílení bezpečnosti. Nepřišlo ani vyhlášení mimořádné situace ani jiné omezení svobody. Kaliňák podotkl, že nechtěl jít cestou omezení lidských práv, ale chce jít cestou uklidnění společnosti. "Pokud by došlo ke zhoršení bezpečnostní situace, můžeme k tomu přistoupit," dodal.

Vzhledem k vážnému stavu premiéra jsou podle Kaliňáka jeho možnosti komunikace omezené. "Snažíme se ho nezatěžovat v tuto chvíli jinými než lékařskými postupy," doplnil.

Policie dnes střelce, který ve středu těžce zranil Fica, obvinila. Po čtvrtečním jednání Rady bezpečnosti SR a vlády to oznámil ministr vnitra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

"Pracujeme pouze s jednou verzí, že šlo o politicky motivovaný akt," přiblížil ministr. Policie obvinila útočníka z pokusu o úkladnou vraždu.

Důvodem útoku měl být nesouhlas s kroky současné vlády, například v podobě zrušení Úřadu speciální prokuratury, zastavení vojenské pomoci Ukrajině, zásahu do veřejnoprávní televize či odvolání předsedy Soudní rady SR.

"Mohu potvrdit, že podezřelý není členem žádné radikalizované politické skupiny, ani pravicové, ani levicové," podotkl ministr s tím, že jde o tzv. osamělého vlka.