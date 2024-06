PŮVODNÍ ZPRÁVA | Kanadské ministerstvo zahraničí pro EZ: Jsme připraveni spolupracovat s Trumpem i Bidenem

První kolo základních skupin zakončili vzájemný duelem v rámci skupiny F fotbalisté Portugalska a Česka. Svěřenci kouče Ivana Haška poznali skutečnou kvalitu jednoho z největších favoritů na celkové vítězství na Euru. Zvláště v prvním poločase se Češi k ničemu pořádnému nedostali a pro českého diváka mohl být takovýto obrázek hry až utrpením. Češi mohli děkovat brankáři Jindřichu Staňkovi za to, že první půle skončila bez branek. O to větší překvapení pro všechny byla 63. minuta, kdy z jediné střely na branku, ale za to parádní zpoza šestnáctky skóroval Provod. V tu chvíli možná čeští fanoušci v koutku duše věřili, že by z toho mohl být senzační bodový zisk a to i poté, co si dal vlastní gól Hranáč. Hru českého týmu trošku oživila i střídání, ale nakonec střídání vyšlo na portugalské straně. V závěru totiž otočil stav na 2:1 střídající Conceicao.