Každý čtvrtý Evropan považuje svou finanční situaci za nejistou

Průzkum provedený v šesti evropských zemích ukázal znepokojivý obrázek "kontinentu na pokraji sil" v době, kdy se stále prohlubuje krize rostoucích životních nákladů způsobená drahými energiemi, vysokou inflací a ruskou invazí na Ukrajinu, poznamenává list.

Více než polovina z 6000 respondentů uvedla, že jejich kupní síla v posledních třech letech klesla. Jako příčinu uvedli vysoké ceny potravin, pohonných hmot, energií i nájmů. Agentura Ipsos průzkum provedla pro francouzskou neziskovou organizaci Secours Populaire, která se zabývá bojem proti chudobě. Zúčastnili se ho lidé z Francie, Německa, Řecka, Itálie, Polska a Británie.

Zhruba 80 procent lidí uvedlo, že už byli nuceni učinit významné kompromisy. Až 62 procent lidí odpovědělo, že omezili cestování, a 47 procent respondentů říká, že méně topí. Dalších 42 procent účastníků průzkumu uvádí, že už si museli půjčit peníze od přátel a rodiny, 40 procent si našlo další práci a 29 procent lidí vynechává jedno jídlo denně.

Celkem 64 procent lidí uvedlo, že se "často" nebo "někdy" nemohou rozhodnout, které výdaje ještě zredukovat, protože už omezili, co mohli. Nejméně 28 lidí odpovědělo, že už v polovině měsíce utratili více peněz, než mohli. Až 27 procent Evropanů se obává ztráty bydlení.

V průměru asi 27 procent respondentů uvedlo, že jejich finanční a materiální situace je "nejistá", což průzkumníci definují jako moment, ve kterém může "jeden neočekávaný výdaj všechno změnit". Celkem 55 procent dotazovaných řeklo, že si musí dávat pozor, aby se jejich finanční situace v příštích měsících nezměnila ve vratkou. Této možnosti se nejvíce obávají Italové a Řekové, nejméně znepokojeni jsou Britové a Francouzi.

Napětí v současné době pociťují zejména rodiče, ukázal průzkum. Až 72 procent z nich uvedlo, že se museli omezit. Nejméně 76 procent zredukovalo vlastní odpočinkové aktivity a 72 procent snížilo návštěvy kadeřníka, kosmetičky nebo obchodů s oblečením, aby zachovali kvalitu života svých dětí. Téměř 50 procent rodičů také řeklo, že se omezují v jídle, aby nakrmili své děti.

Asi 66 procent respondentů pak uvádí, že byli nuceni omezit aktivity svých dětí, včetně výletů a dovolených. V průměru se téměř 50 procent dotázaných rodičů obávalo, že v budoucnu nedokážou uspokojit potřeby svých dětí.

Studie ukázala nápadné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o to, které skupiny jsou považovány za nejvíce ohrožené propadem do chudoby. V Německu to jsou důchodci, v Itálii mladí lidé a v Británii rodiny s jedním rodičem.