Kyjev: Teroristický stát záměrně cílí útoky na obytné oblasti

Když v roce 2013 Český rozhlas uspořádal anketu o tom, jak Češi vidí rok 2023, vyšlo najevo, že výšina národa se těšila na „růžové“ časy. Jak se ale říká, člověk míní, život mění. Jedno je ale jasné ‒ právě skončený letopočet tak růžový zase nebyl, přesto je nutné říct, že nejrůznější politické plačky a fňukny, které jen kvůli laciné fašisticko-populistické kritice trousí jedno nesmyslnější hodnocení za druhým, jsou jen zbytečně laciným křikem pro „málo“. Jistě, mezi vítěze nevypsané soutěže o to, co způsobilo lidem v Evropě a tudíž i v Česku nejvíc starostí, se může s klidem postavit inflace, ale přiznejme si ‒ na to, že se nejen v Evropě vede krvavá válka, to fakt i přes stále relativně vysoká čísla zvyšování cen v tuzemsku, není vůbec špatné.

Zdroj: Pavel Daniel