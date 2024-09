Legenda, co pluje vesmírem už 47 let. Vědci se na Voyager 1 mohou stále spolehnout

Americká sonda Voyager 1 dosáhla při výzkumu vesmíru a zejména vzdálených oblastí Sluneční soustavy řady prvenství, mezi které patří i to, že 25. srpna 2012 opustila jako první člověkem vyrobené těleso heliosféru. Sonda, vypuštěná v září 1977, tehdy vstoupila do mezihvězdného prostoru a zamířila za hranice naší soustavy. Dnes je Voyager 1 více než 23 miliard kilometrů od Země a díky dostatečné zásobě energie stále vysílá, podle NASA by měly jeho antény dodávat informace nejméně do roku 2025.