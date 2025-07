Trump žádá zveřejnění svědectví z Epsteinovy poroty kvůli zprávě o „oplzlém“ přání k narozeninám

Trump ve svém prohlášení na síti Truth Social uvedl, že vydal povolení ministerstvu spravedlnosti k žádosti o odpečetění materiálů kvůli „směšnému množství publicity, kterou Epstein dostává“. Ministryně Bondi, která v posledních dnech čelila ostré kritice od pravicových příznivců prezidenta kvůli nedodržení slibu o zveřejnění tajných dokumentů, na jeho výzvu reagovala potvrzením, že se žádostí vyhoví.

Zveřejnění této iniciativy přišlo krátce po článku WSJ, který tvrdí, že Trump poslal Epsteinovi přání ke 40. narozeninám, v němž měl být kromě osobního textu i náčrtek nahé ženy. Deník uvedl, že kresba zachycovala ženskou siluetu s oblouky označujícími prsa a podpisem „Donald“ umístěným pod pasem jako imitace pubického ochlupení. Přání končilo větou: „Všechno nejlepší – a ať je každý den dalším krásným tajemstvím.“

Trump tuto verzi okamžitě popřel a oznámil, že na deník WSJ, jeho vydavatele News Corp a Ruperta Murdocha podá žalobu. V rozsáhlém příspěvku označil zprávu za falešnou a mluvil o „Epsteinově podvodu“. Tvrdí, že osobně kontaktoval Murdocha i šéfredaktorku deníku Emmu Tuckerovou a upozornil je, že dopis není pravý. Murdoch mu podle Trumpa přislíbil, že věc zařídí, ale neměl na to pravomoc. Trump následně obvinil noviny, že šly „s vědomě nepravdivým a pomlouvačným příběhem“.

Bílý dům se podle informací pokusil publikaci článku zabránit tím, že požadoval kopii inkriminovaného dopisu, kterou však WSJ nikdy nepředložil. Ve Washingtonu se mezitím rozšířily spekulace, zda článek skutečně vyjde a zda Trump skutečně kresbu vytvořil.

Deník připustil, že si není jistý, jak dopis vznikl, ale že obsahoval strojopisnou zprávu stylizovanou jako fiktivní konverzace mezi Trumpem a Epsteinem. V textu mimo jiné zaznělo:

Voice Over: „Musí být v životě víc než mít všechno.“

Donald: „Ano, je – ale neřeknu ti, co to je.“

Jeffrey: „Ani já ne – protože to taky vím.“

Donald: „Máme něco společného, Jeffrey.“

Jeffrey: „Ano, když o tom tak přemýšlím.“

Donald: „Záhady nestárnou, všiml sis?“

Jeffrey: „To mi bylo jasné, když jsem tě viděl naposledy.“

Donald: „Přítel je skvělá věc. Všechno nejlepší – a ať je každý den dalším krásným tajemstvím.“

Podle WSJ byl dopis součástí narozeninového alba, které v roce 2003 sestavila Ghislaine Maxwell, a kromě Trumpa do něj přispěli i další Epsteinovi známí – například miliardář a vlastník L Brands Les Wexner nebo právník Alan Dershowitz. Wexner měl údajně poslat obrázek, který znázorňoval ženská prsa, a vzkaz: „Chtěl jsem ti dát to, co chceš... tak tady to máš.“ Wexner se k tomu odmítl vyjádřit, Dershowitz řekl, že si obsah svého vzkazu nepamatuje.

Přání do alba předcházelo Trumpovu výroku z roku 2002 pro časopis New York, kde o Epsteinovi mluvil pochvalně: „Znám Jeffa už 15 let. Skvělý chlapík. Je s ním zábava. Říká se, že má rád krásné ženy stejně jako já – a mnoho z nich je dost mladých.“

V posledních dnech, kdy téma Epstein znovu rezonuje veřejností, se Trump snaží své příznivce od celé kauzy distancovat a označuje ji za „hoax“. Ve čtvrtek večer se ho zastal i senátor JD Vance, který na síti X napsal: „Odpusťte mi to slovo, ale ten příběh je naprostý nesmysl. WSJ by se měl stydět, že to otiskl. Kde je ten dopis? Nikdy jsme ho neviděli. Vážně někdo věří, že tohle napsal Donald Trump?“