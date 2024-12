"Lidé umírají, a jemu to přijde zajímavé…" Zelenskyj označil Putina za blbce

Putin během tiskové konference vychvaloval schopnosti nového jaderného balistického systému Orešnik, který Rusko nedávno odpálilo na ukrajinské město Dnipro. Současně zopakoval dřívější hrozbu, že by podobná střela mohla být odpálena na Kyjev, údajně jako test západního protiraketového obranného systému.

„Můžeme navrhnout technologický experiment – něco jako vysoce technickou výzvu 21. století,“ uvedl Putin. „Mohou určit cíl, například v Kyjevě, kde soustředí všechny své obranné systémy, a my tam odpálíme Orešnik. Uvidíme, co se stane.“ Dodal, že je Rusko připraveno na takový experiment: „Neodmítáme tuto možnost. Může to být zajímavé.“

Zelenskyj na Putinovy poznámky reagoval na platformě X (dříve Twitter), kde uvedl: „Lidé umírají, a jemu to přijde ‚zajímavé‘… Blbec.“ Podobný komentář zveřejnil i v ukrajinštině.

Putin během svých úvodních slov na konferenci rovněž naznačil, že válka na Ukrajině činí život zajímavějším. „Když je všechno klidné, stabilní, je to nuda. Stagnace. Potřebujete nějakou akci. Jakmile akce začne, všechno se děje rychle: sekundy, kulky. Bohužel, teď hvízdají kulky,“ řekl.

Výroční tisková konference, která trvala několik hodin, zahrnovala veřejné otázky i telefonické dotazy. Tento každoroční formát slouží Putinovi jako demonstrace jeho kontroly nad všemi aspekty země.

Hlavním tématem byla válka na Ukrajině, přičemž Putin zdůrazňoval nedávné úspěchy Ruska ve válce opotřebování. Zmínil také, že se již více než čtyři roky nebavil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, přesto však prohlásil, že je připraven na případné rozhovory, pokud by nová administrativa ve Washingtonu usilovala o vyjednaný konec války.

Na otázku NBC ohledně jeho ochoty jednat s Trumpem Putin odpověděl: „Nevím, kdy se setkáme. On o tom nic neřekl. Já s ním nekomunikoval více než čtyři roky. Jsem na setkání připraven, pokud o to bude stát.“

Když byl dotázán, zda by se Rusko mohlo nacházet v oslabené vyjednávací pozici kvůli nedávným neúspěchům v Sýrii a na Ukrajině, odpověděl: „Říkáte, že tento rozhovor proběhne, když budu v oslabené pozici… Vy, stejně jako ti, kteří vás platí ve Spojených státech, byste si to přáli.“