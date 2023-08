Maďaři stále drží zajatce a popírají spolupráci s Ruskem. Čelí i psychologickému nátlaku, zní z Ukrajiny

Podle nich není nic zvláštního na výměně vězňů prostřednictvím třetích zemí – podařilo se to za pomoci Turecka a Saúdské Arábie. Maďaři ale tentokrát Kyjev neinformovali.

Maďarské úřady se hájily tím, že transfer proběhl ve spolupráci ruské pravoslavné církve a maďarskou charitativní službou Maltézského řádu. Jenže investigativní reportéři zjistili, že do něj byl zapojen i sám maďarský stát.

Zatímco maďarská charita informovala o kroku coby „součásti mezinárodní církevní spolupráce“, vicepremiér země Zsolt Semjén informace o transferu „hrdě potvrdil“. Jeho osobní role při koordinaci údajně byla „lidskou a vlasteneckou povinností“.

Dalším problémem (zejména pro Budapešť) je, že Ruská federace nedělá rozdíly mezi činností státu a činnosti tamní pravoslavné církve. „I když pomineme dobře zdokumentovaný status církve jako politické složky režimu Vladimira Putina, zajatci byli zajati a drženi, stejně jako všichni ostatní, ruskou armádou, která by musela každé takové předání schválit,“ píše ukrajinský server.

„Převoz koordinoval Semjén a uskutečnil se na žádost Maďarska. Na převozu se podílela také maltézská charitativní služba,“ prozradil mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács na twitteru. Možná neúmyslně tak přiznal zapojení státu.

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó za více než týden pro změnu zapojení vlády popřel, a to přímo před Evropských parlamentem. „Proběhla jednání mezi církevními a náboženskými organizacemi, do kterých se maďarský stát absolutně nezapojil. Vojáci se nyní mohou volně pohybovat po Maďarsku nebo se vrátit na Ukrajinu, jak se jim zlíbí.“

„Je těžké si představit, že by nejvyšší vedení země o této operaci nevědělo. Jsme si jisti, že o ní věděli a že tato práce byla schválena na nejvyšší úrovni,“ popsal mluvčí ukrajinského resortu zahraničí Oleg Nikolenko.

Ředitel ukrajinského think tanku Institut pro středoevropskou strategii Dmytro Tužanskij si podle Kyiv Independent servítky nebral vůbec. „Semjén je prodlouženou rukou Viktora Orbána, zejména v záležitostech Ruska, zejména v tak citlivých otázkách, jako je předávání válečných zajatců. Neudělal by jediný krok ani neřekl jediné slovo, kdyby mu to Viktor nedovolil,“ zdůraznil.

Maďarský premiér Orbán se k transferu prozatím nevyjádřil. Jeden z anonymních maďarských zdrojů ale potvrdil, že interní vládní směrnice stanovila, že se k záležitosti může vyjadřovat pouze Semjén.

Orbán opakovaně proklamuje kremelské propagandistické narativy. Několikrát zdůrazňoval nutnost zrušení západních sankcí vůči Rusku, a dokonce popíral suverenitu Ukrajiny jako země s tím, že je zcela závislá na západních financích. „Západ ve své zástupné válce s Ruskem bojuje do posledního ukrajinského vojáka,“ řekl předseda vlády Maďarska.

Maďarský expert na ruské záležitosti András Rácz prohlásil, že Maďarsko bylo brzkým oznámením transferu ze strany ruské církve a rychlou reakcí Ukrajiny vyvedeno z míry. „Mnohokrát jsem slyšel, že Semjén je označován za užitečného idiota, a to nejen v ruských otázkách. V tomto kontextu se Maďarsko vědomě stalo užitečným idiotem.“

Budapešť transfer ukrajinských vojáků do země ospravedlňovala tím, že šlo o etnické Maďary žijící v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Maďarsko-ukrajinský profesor na Užhorodské národní univerzitě Fedir Sándor uvedl, že v ukrajinské armádě slouží asi 400 etnických Maďarů, z toho 34 bylo zabito v boji.

Dle dostupných diplomatických zdrojů ale mluví maďarsky pouze jeden z jedenácti vyměněných zajatců a ten je zároveň jediným maďarským občanem, zbytek zajatců má jen maďarsky znějící příjmení. „Jsou to Ukrajinci, kteří mají prostě nějaký maďarský původ, ale jsou to představitelé ukrajinského státu, ukrajinského politického národa,“ poznamenal mluvčí Koordinačního štábu pro zacházení s válečnými zajatci Petr Jaceňko.

Situace těchto zajatců podle mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí Olega Nikolenka rozhodně není příznivá. „Víme například, že jsou drženi na jednom místě, někteří příbuzní je mohli přijít navštívit, ale setkali se s nimi na jiném místě, než kde jsou drženi. Příbuzní přišli na určené místo a maďarská strana tyto vězně přivezla. Víme také, že neměli volný přístup například k mobilním telefonům nebo informacím.“

„Máme informace, a potvrzují to i Ukrajinci, kteří se vrátili na Ukrajinu, že tam byli vystaveni psychickému nátlaku, dostávali zkreslené informace,“ dodal. Manipulacemi mělo dojít k přesvědčení, že pokud se vrátí na Ukrajinu, budou okamžitě vráceni na frontu nebo souzeni jako dezertéři. Jeden ze zdrojů dokonce hovoří o tom, že byli nuceni k přijetí maďarského občanství.