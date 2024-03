Míru dosáhneme jen skrze podporu Ukrajiny, reaguje NATO na papežovo vyjádření

"Chceme-li trvalé mírové řešení, způsob, jak ho dosáhnout, je poskytnout Ukrajině vojenskou podporu," řekl šéf NATO v reakci na Františkova slova, která zazněla v úryvku z jeho rozhovoru pro švýcarský zpravodajský kanál RSI.

Stoltenberg tvrdí, že "to, co se děje kolem jednacího stolu, je neoddělitelně spojeno se silou na bojišti". "Není čas mluvit o kapitulaci Ukrajinců. To bude pro Ukrajince tragédie. Bude to také nebezpečné pro nás všechny," dodal.

Vatikán se od soboty večeře snaží vysvětlit výrok papeže o "odvaze zvednout bílou vlajku a vyjednávat," který se vztahuje na válku na Ukrajině.

Vatikánský mluvčí Matteo Bruni objasnil, že papež si od ptajícího se novináře RSI "půjčil" slovní spojení bílá vlajka, aby vyzval k příměří dosažené díky odvaze vyjednávat.

"Papežova naděje je a zůstává taková, jakou v těchto letech vždy opakoval a nedávno zopakoval i při druhém výročí konfliktu: 'Jak opětovně vyjadřuji svou hlubokou náklonnost ke zmučenému ukrajinskému lidu a modlím se za všechny, především za množství nevinných obětí, tak prosím, aby se našlo kousek lidskosti, která by umožnila vytvoření podmínek pro diplomatické řešení při hledání spravedlivého a trvalého míru'," uzavřel Bruni.