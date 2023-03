Mouka z hmyzu: Italská vláda ji vykáže do speciálních regálů

Státní zdroje, které by měly být využity na transformaci České pošty, podléhají notifikaci Evropské komise. Není to jednoduchý proces, musí se řádně posoudit, zda nejde o nedovolenou podporu. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček.