Muž napadl policisty u mešity Al-Aksá, ti jej zastřelili

Policie tvrdí, že muž, který pocházel z beduínské vesnice Húry na jihu Izraele, napadl jednoho z policistů, popadl jeho zbraň a vystřelil dvě kulky do vzduchu, zatímco se ho policista snažil zadržet. Incident označila za pokus o teroristický útok a uvedla, že muže zastřelila v sebeobraně. Palestinští věřící u vchodu do tohoto místa dnes ale tvrdili, že policie na muže nejméně desetkrát vystřelila poté, co se jim snažil zabránit v obtěžování ženy, která byla na cestě do posvátného komplexu.

Komplex, jemuž židé říkají Chrámová hora a muslimové Haram aš-Šaríf (Vznešená svatyně), bývá častým místem izraelsko-palestinských střetů. Stojí zde muslimská svatyně Skalní dóm a mešita Al-Aksá a dříve tu byl židovský chrám, jehož pozůstatkem je Zeď nářků.

Palestinští představitelé identifikovali zastřeleného muže jako lékaře, který nedávno složil zkoušky a získal titul v Rumunsku. Jeho zabití odsoudili a požadovali, aby izraelská policie zveřejnila záběry z bezpečnostních kamer.

Incident se stal před komplexem, který byl v minulosti ohniskem střetů, zejména v dobách nepokojů v Izraeli a na Západním břehu Jordánu. V letošním roce, kdy na okupovaném území přibývá násilných incidentů, se obavy z eskalace napětí v Jeruzalémě zvýšily se začátkem islámského posvátného měsíce ramadánu, který se letos koná souběžně s židovským svátkem pesach.

Konfrontace v areálu na vrcholu kopce již v minulosti vyvolaly v regionu rozsáhlé násilnosti. Střety na tomto místě v květnu 2021 přispěly k vypuknutí jedenáctidenní krvavé války mezi Izraelem a vládnoucím hnutím Hamás v pásmu Gazy.

Obyvatelé jeruzalémského Starého města dnes sdíleli videozáznamy izraelské policie, která vstoupila do areálu mešity Al-Aksá, aby odstranila transparent patřící Hamásu. Ten visel nad svatyní a vyzýval věřící ke konfrontaci s pravicovými židy, kteří se chystali na nedělní prohlídku areálu.