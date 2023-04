Muž v USA postřelil holčičku a její rodiče kvůli zakutálenému míči

Policie v okrese Gaston ve středu uvedla, že v souvislosti s úterním případem pátrá po 24letém Robertu Singletarym, který z místa činu uprchl. Muž byl už předtím vyšetřován pro podezření, že v prosinci s kladivem zaútočil na jistou ženu, a nyní čelí obviněním mimo jiné ze čtyřnásobného pokusu o vraždu. Mluvčí okresní samosprávy dnes uvedl, že Singletary zatím zůstává na útěku.

Podle souseda Jonathana Robertsona začal v úterý střílet, když si na jeho pozemek přišly děti vyzvednout míč, který se jim zakutálel při hraní. Už dříve prý děti několikrát okřikoval, tentokrát ale šel do svého domu a vrátil se se střelnou zbraní. Robertson řekl, že Singletary začal střílet, zatímco se rodiče rychle snažili dostat své děti do bezpečí.

Jedna z kulek lehce zranila na tváři šestiletou Kinsley Whiteovou, která byla po ošetření rány propuštěna z nemocnice, uvedla její rodina. Matka holčičky také utrpěla lehké zranění, otec Jamie White ovšem po zásahu do zad zůstával podle rodiny ve středu v nemocnici s vážnými problémy.

AP zprávu přinesla jen několik dní poté, co postarší muž ve státě Missouri střelil do hlavy a do ruky 16letého chlapce, který u něj omylem zazvonil. V New Yorku zase minulý týden přišla o život 20letá žena, která se s trojicí kamarádů po cestě automobil na večírek po špatném odbočení ocitla na cizí příjezdové cestě, načež obyvatel domu začal střílet. Krátce nato média informovala o střelbě v Texasu na skupinu dívek, z nichž jedna se omylem pokusila otevřít cizí auto. Její kamarádka skončila v těžkém stavu v nemocnici.

Ve Spojených státech jsou střelné zbraně snadno dostupné a podle posledních průzkumů je alespoň jedna ve zhruba 40 procentech domácností. Některé státy navíc mají zákony, které obyvatele opravňují k použití smrtící síly, když se bojí o svůj nebo cizí život.

Podle některých komentátorů pak k incidentům, jaké přinesly poslední dny, přispívá rozdmýchávání strachu ze strany některých médií a politiků. Vnuk 84letého muže obviněného ve zmíněném případu ze státu Missouri médiím řekl, že jeho dědeček byl v poslední době ponořen do "24hodinového zpravodajského cyklu strachu a paranoie". "Zdá se mi, že ho to v mnoha ohledech opravdu dál radikalizovalo," řekl 28letý Klint Ludwig.