Nadějeplný vzkaz z USA. Princezně Kate napsali Harry a Meghan

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu v krátkém prohlášení podle BBC uvedli, že princezně z Walesu přejí uzdravení a mnoho zdraví. Harry a Meghan také vyjádřili přání, aby se Kate mohla zotavovat v soukromí.

Dvaačtyřicetiletá Kate ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však odhalily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. V současnosti je léčba v počáteční fázi. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.

Princezna z Walesu není jediným členem královské rodiny, kterému byla v poslední době diagnostikována rakovina. Léčbu momentálně podstupuje i sám král Karel III.