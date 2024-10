Netanjahu "odpálkoval" Trumpa: Uděláme si to tak, jak chceme

Podle aktuálních volebních průzkumů by hnutí ANO Andreje Babiše s výrazným náskokem vyhrálo říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Volební model agentury Kantar CZ pro Českou televizi mu přisuzuje 35,5 procenta hlasů, zatímco podle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News by ANO získalo 32,1 procenta. Druhá by v obou průzkumech skončila ODS s 14,5 procenta podle Kantaru a 14,2 procenta podle STEM. Na třetím místě výrazně posílilo hnutí STAN, které by získalo 13 procent (Kantar) a 10,6 procenta (STEM).