"Nezradil. Ale chystal se k tomu". FSB během války masově obviňuje Rusy z vlastizrady

Několik "špionů" se ocitlo za mřížemi na základě stejné šablony: nejprve je zatkli pod smyšlenou záminkou na letišti či na hraničním přechodu a poslali za mříže kvůli drobné výtržnosti. Na svobodu už nevyšli, po obvinění z vlastizrady a pokusu přeběhnout na stranu Ukrajiny se ocitli ve vazbě.

"Situace nyní vyžaduje od orgánů kontrarozvědky, včetně vojenské, maximální soustředění a koncentraci sil. Musí tvrdě zasahovat proti akcím zahraničních zvláštních služeb, operativně odhalovat zrádce, špiony a diverzanty," zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin ve zdravici z 20. prosince ke Dni pracovníků bezpečnostních orgánů.

FSB hned následující den oznámila, že obvinila z vlastizrady Firuze Dadobojeva, narozeného v Tádžikistánu. Žádné další podrobnosti neuvedla. Týž den moskevský soud ohlásil, že Dadobojevovi prodloužil vazbu o dva měsíce. Odkdy je ve vazbě, soud neupřesnil.

O dva dny později FSB ohlásila zatčení hned šesti podezřelých z tří regionů. Pracovníci kontrarozvědky podle ní zamezili "zločinné činnosti občanů Ruska a Ukrajiny, kteří napomáhali (ukrajinské tajné službě) SBU a ukrajinským ozbrojeným silám".

"Jsou důvody předpokládat, že začali simulovat aktivitu," míní o prosincovém počínání tajných agentů Dmitrij Zair-Bek ze sdružení právníků a ochránců lidských práv Pervyj otdel, které pomáhá obviněným z vlastizrady.

Mezi zmíněnou šesticí zadržených se ocitl i šestatřicetiletý geodet z Birobidžanu Valerij Kačin. FSB ohlásila jeho zadržení 23. prosince. Tvrdí, že jej zadržela při pokusu odletět z Birobidžanu do ciziny. Ale pomlčela o tom, že geodeta zatkli už na začátku října a zpočátku uvěznili kvůli přestupku. Ani není jasné, kam a odkud se Kačin údajně chystal letět - v Birobidžanu není letiště s pravidelnými lety. Jeho manželka tvrdí, že muž se nikam cestovat vůbec nechystal.

Kačin seděl 7. října na policejní strážnici a sprostě nadával, jak vyplývá z rozhodnutí birobidžanského soudu. Kačin se hájil, že nic takového nedělal, ale soudkyně uvěřila policistům a Kačina potrestala 15 dny za mřížemi.

Není známo, proč a jak se Kačin ocitl na policejní strážnici, na svobodu už ale nevyšel.

Soud jej 12. října poslal do vazby jako obviněného z vlastizrady. O dva měsíce později se Kačin ocitl v Moskvě a soudkyně mu prodloužila vazbu o tři měsíce.

FSB ohlásila, že Kačina zadržela kvůli podezření ze špionáže v prospěch SBU. Geodet se prý na její pokyn chystal předat utajované údaje o důležitých objektech kritické infrastruktury v Židovské autonomní oblasti, a to s vědomím, že adresát by mohl tyto údaje použít proti bezpečnosti Ruska, tvrdí FSB. Tvrdí také, že se Kačin chystal odjet z Ruska na Ukrajinu, získat ukrajinské občanství a vstoupit do ukrajinské armády.

Židovská autonomní oblast leží na druhém konci Ruska, tisíce kilometrů od Ukrajiny, u hranic s Čínou.

Od července 2022 platí nové znění trestního zákona, podle kterého je "přeběhnutí k nepříteli" další formou vlastizrady, s postihem od 12 do 20 let odnětí svobody.

FSB podezírá Kačina jak z vlastizrady, tak z plánovaného přeběhnutí k Ukrajině.

Kačin patří k více než dvěma desítkám obviněných v "špionážních" případech v loňském roce. Do hledáčku FSB se kromě obvyklých podezřelých v podobě ruských vědců a úředníků dostali i studenti či političtí aktivisté.

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu a novela trestního zákona s "přeběhnutím k nepříteli" změnily přístup FSB ke "špionům". V roce 2022 se do vazby dostali Rusové, které na první pohled nic nespojuje. Kromě obvinění, které jim hrozí ztrátou svobody na 20 let.

BBC ví minimálně o třech dalších obviněných z příprav k vlastizradě. Za mříže se dostali podle shodné šablony.

Prvním se stal jednadvacetiletý student Gleb Verdijan. Mladík skončil za mřížemi 28. října hned po příletu do Moskvy z Astrachaně, kde žije. Chystal se týž den odletět do Istanbulu, ale zadrželi jej za "narušení veřejného pořádku" na zastávce u letiště Vnukovo. Prý sprostě nadával. Asi jako Kačin na strážnici. Měl si odpykat deset dní, ale 7. listopadu jej soud poslal do vazby kvůli obvinění z přípravy k vlastizradě. Podrobnosti nejsou známy, případ je utajen.

Už 31. října na rusko-gruzínské hranici zadrželi dvacetiletého Moskvana Savelije Frolova. Pohraničníci jej donutili vydat a odblokovat mobil, kde našli konverzaci o legii Svoboda Rusku, bojující na straně Ukrajiny. Týž den jej soud poslal za výtržnost na 15 dní za mříže - a to se dvakrát zopakovalo. A 2. prosince jej obvinili, že se chystal přeběhnout k nepříteli, vstoupit do legie Svoboda Rusku. Podle vyšetřovatele chtěl odjet do Gruzie, aby se odtud přes Turecko a Polsko dostal na Ukrajinu.

Obhájce namítá, že Frolov neměl ani letenky, ani schengenská víza, a měl namířeno do Gruzie za přítelkyní, což přítelkyně potvrzuje.

Frolov se stal prvním známým obviněným z vlastizrady s formulací "připravoval se na přeběhnutí k nepříteli".

V Chakaské autonomní republice sedí ve vazbě za "pokus" o přeběhnutí k Ukrajincům osmapadesátiletý bývalý civilní pilot Igor Pokusin. Rodáka z Oděsy zavřeli už na konci května za to, že barvou zamazal plakát s písmenem Z, symbolem ruské invaze, a že na fasádu muzea v Abakanu napsal "Sláva Ukrajině". Obvinili jej z vandalismu, propustili, ale zakázali opustit bydliště. Když se pokusil odletět z Krasnojarska do Kazachstánu, zatkli jej na letišti. Cestou do Abakanu mu nasadili na hlavu pytel, zavezli do lesa a vyhrožovali mu pistolí a paralyzérem, a tak jej donutili se na kameru přiznat, že chtěl odcestovat na Ukrajinu, aby vstoupil do ukrajinské armády. O výhrůžkách informovala Pokusinova manželka.

Pokusinův advokát řekl BBC, že jeho klient nepřiznává vinu. Nepopírá, že se chystal odcestovat na Ukrajinu přes Kazachstán, ale nechtěl bojovat, jen chtěl zjistit, co je s příbuznými.

Ruský trestní zákoník rozlišuje mezi "přípravou" ke spáchání trestného činu a "pokusem" o jeho spáchání. V obou případech jsou tresty mírnější než za trestný čin: za "pokus" hrozí tři čtvrtiny stanoveného trestu, za "přípravu" polovina. Tedy až 15 či až 10 let odnětí svobody. Fakticky ale vyšetřovatel nemusí dokazovat fakt "přeběhnutí na nepřátelskou stranu" se zbraní v ruce. Stačí jen dokázat soudu, že se obviněný snažil uskutečnit takový záměr. Od loňského roku FSB aktivně využívá takovou "zjednodušenou" kvalifikaci v případech vlastizrady.

Soud v Moskvě 2. února poslal do vazby dalšího obviněného z vlastizrady, S.N. Peškova. Nic víc se o něm neví, dodala BBC.