Odborníci OSN žádají vyšetřování možných válečných zločinů v Mali

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v letošním roce zvýší o pět procent na zhruba 9,8 milionu vozů po loňském poklesu na nejnižší úroveň za téměř 30 let. Předpovědělo to dnes Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Zároveň ale varovalo před negativními důsledky plánované přísnější emisní normy Euro 7, která by podle něj mohla zdražit automobily v průměru o 2000 eur (téměř 48.000 Kč) a podkopat poptávku, napsala agentura AFP.