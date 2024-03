Počet mrtvých po útoku na Oděsu stoupá. Seznam dětí, které Rusko zabíjí, roste, varuje Zelenskyj

Cena dálniční známky by měla být od ledna příštího roku opět zvýšena, a to v souladu s vývojem inflace. Uvedl to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v dnešním pořadu Týden v politice České televize. Přesný nárůst ceny, o který se dálniční známka zvýší, má být zveřejněn ve druhé polovině příštího roku. Poslední změna ceny nastala 1. března, kdy roční kupon zdražil z 1500 na 2300 korun.