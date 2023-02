Polská policie během Bidenovy návštěvy zatkla 27 lidí

Žádné zatčení ale nesouviselo s případným ohrožením bezpečnosti návštěvy, uvedl mluvčí varšavského velitelství polské policie Sylwester Marczak. Do ochrany návštěvy se zapojily tisíce policistů, a to nejen z varšavské posádky, ale prakticky z celé země.

Mezi zatčenými se například ocitl řidič, jehož automobil se porouchal právě v jedné z ulic, které kvůli Bidenově návštěvě měly být uzavřeny. "Policisté mu chtěli pomoci s autem, ale nejprve - shodně s nařízenými postupy - si jej prověřili. Ukázalo se, že se po něm pátrá," řekl mluvčí televizi TVN 24.

Nejvíce zatčení souviselo podle mluvčího s drogami a s používáním dronů. Většina zadržených osob již byla propuštěna. Ti zadržení, po kterých se pátralo, byli přepraveni do příslušných vězeňských zařízení.

Biden přicestoval do Polska v pondělí večer poté, co podnikl neohlášenou návštěvu Kyjeva. V úterý se setkal s polským protějškem Andrzejem Dudou a přednesl projev, dnes jednal s představiteli východního křídla NATO, a to včetně českého premiéry Petra Fialy.