Michal Sadílek bude v Nizozemsku pokračovat i nadále. V Twente má pokračovat do roku 2026

"Po sezoně by mi skončila smlouva a já nechtěl z Twente odejít jako volný hráč. Proto jsem rád, že jsme se dohodli na nové smlouvě," uvedl ve svém vánočním prohlášení Michal Sadílek a pokračoval v něm: "Tohle je moje čtvrtá sezona v Twente a v posledních letech jsme zažili skvělé časy. Když jsem přišel do klubu, hráli jsme ve středu tabulky a klub procházel těžkým obdobím. Teď jsme každý rok v horní části tabulky a hrajeme evropské poháry. V téhle sezoně to chceme zopakovat."

Připomeňme, že pro Michala Sadílka se v Nizozemsku nejedná o jediný klub, se kterým spojil své jméno. Ještě před Twente oblékal dres PSV Eindhoven. Vedle toho je, jak už bylo výše zmíněno, reprezentantem. Za národní tým stihl dosud odehrát 24 zápasů, během kterých vstřelil jednu branku.

Naposledy se v reprezentačním dresu představil v přípravě na letošní Euro v Německu, v rámci které nastoupil do zápasu s Maltou (7:1). Právě po tomto zápase na rakouském soustředění následoval den volna. Během něj měl pak nehodu na tříkolce a kvůli způsobenému zranění, tedy tržné ráně na noze, nakonec o Euro přišel.