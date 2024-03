Princezna Kate a skandál s rodinnou fotkou. Expertka řekla, zda podle ní existuje

Podle Brownové má princezna z Walesu nárok na soukromí. "Problém však je, že když zveřejníte fotku, je to zpráva o zdravotním stavu. Říká: 'Podívejte se na mě, je mi fajn.' Je pak jasné, že se v tom celý svět začne pitvat," uvedla spolupracovnice stanice CBS News.

Expertka se domnívá, že zveřejnění originální neupravené fotky, což palác odmítl, zřejmě není možné. "Jsem skeptická ohledně toho, že je nějaký 'originál'. Myslím, že je to skládanka z různých fotografií," poznamenala.

Brownová konstatovala, že k uklidnění situace by pomohlo, kdyby se Kate veřejně objevila například i přes videohovory. "Proč zkrátka neudělají padesátisekundový klip, kde by Kate řekla, že se má dobře. Nebo by stačilo, aby zamávala z okna. A usmála se," dodala.

Královská rodina naposledy uvolnila nové informace o zdravotním stavu princezny Kate na konci ledna, když byla propuštěna z nemocnice po plánované operaci břicha. Na veřejnosti se manželka následníka trůnu naposledy objevila o Vánocích, když s rodinou zavítala do kostela.

Princezna by se podle předchozích vyjádření neměla vrátit k pracovním povinnostem dříve než o Velikonocích, kdy s manželem a dětmi každoročně navštěvuje církevní obřady ve Windsoru. Podle britských médií by se měla opět ukázat na veřejnosti nejpozději v polovině dubna.