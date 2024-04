Princeznu Kate mohou Britové podpořit přáním. Z paláce může přijít odpověď

Návod, jak správně napsat přání princezně Kate, poskytl v uplynulých dnech magazín People, který upozornil, že i král Karel III., jemuž byla rovněž diagnostikována rakovina, má zájem o vzkazy od zástupců veřejnosti.

Australská mutace Sky News pak odhalila, co stojí v odpovědi, kterou královský palác posílá pisatelům. "Děkujeme za vaše milé přání pro Její královskou výsost princeznu z Walesu. Vašeho gesta si velmi vážíme," stojí v reakci.

Kate musí podpora spoluobčanů těšit, protože si prochází těžkým obdobím. V březnu totiž sdělila, že u ní lékaři odhalili rakovinu. Ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však potvrdily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.