Putin dorazil do KLDR. Rusko by mohlo pomáhat Severní Koreji s jaderným programem, obává se NATO

Podle BBC Putina doprovázejí ministr obrany Andrej Belousov, ministr zahraničí Sergej Lavrov a zástupci ruské vesmírné agentury Roskosmos. Ruské úřady už dříve uvedly, že chtějí prohloubit spolupráci s KLDR ve všech oblastech.

Putin oznámil, že Moskva hodlá s KLDR podepsat "komplexní dohodu o strategickém partnerství", která bude zahrnovat i bezpečnostní spolupráci.

Severoatlantická aliance (NATO) vyjádřila obavy, že Rusko by mohlo pomáhat Severní Koreji s vývojem raketových a jaderných programů. Uvedl to generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v úterý, před první návštěvou ruského prezidenta Vladimira Putina v KLDR za posledních 24 let. Informovala o tom agentura Reuters.

"Máme obavy z možné podpory, kterou Rusko poskytuje Severní Koreji, zvláště pokud jde o jejich raketové a jaderné programy," řekl Stoltenberg na tiskové konferenci s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.

Blinken označil Putinovu návštěvu v KLDR za projev jeho „zoufalství“ posílit vztahy s těmi zeměmi, které mohou podpořit ruské válečné úsilí na Ukrajině. Podle Spojených států už Severní Korea poskytla Rusku desítky balistických raket a více než 11 000 kontejnerů s municí.

Náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell minulý týden vyjádřil obavy, co Rusko poskytne KLDR jako protihodnotu za zbraně, které Pchjongjang dodal Moskvě. "Bude to tvrdá měna? Energie? Nebo schopnosti, které jim umožní rozvíjet jejich jaderné nebo raketové programy? To nevíme. Ale máme obavy a pečlivě to sledujeme," řekl.