Republikáni na straně Trumpa? Za spekulací o obžalobě kritizují prokuraturu

K věci se však první den po Trumpově spekulaci nevyjádřil floridský guvernér Ron DeSantis, považovaný za hlavního exprezidentova vyzyvatele v souboji o republikánskou nominaci.

Lídr republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy v sobotu uvedl, že chce po kongresmanech, aby vyšetřovali, zda "politicky motivovaná trestní stíhání" nepodkopávají americkou demokracii. V reakci na Trumpovo tvrzení o možném úterním zatčení také mluvil o "nehorázném zneužití moci" v podání "radikálního" prokurátora. Stále přitom není jasné, zda manhattanský žalobce Alvin Bragg trestní stíhání exprezidenta zahájí, případně kdy a s jakými obviněními.

V posledních dnech se nicméně množí signály, že první obžaloba bývalého šéfa Bílého domu v dějinách USA by se brzy mohla stát skutečností. Bragg a jeho tým podle médií zvažují obvinění v několik let staré kauze údajných úplatků pro ženy, které tvrdily, že měly s Trumpem milostný poměr. Exprezident uvádí, že je obětí spiknutí svých oponentů, a v sobotu vyzval své stoupence, aby v případě obžaloby vyšli do ulic.

Republikáni ve svých reakcích nevyjadřovali výhrady proti Trumpově výzvě, aby si lidé "vzali zpět naši zemi", a spíše kritizovali očekávaný postup prokuratury. "Jednoduše nemáme skutečnou zemi, závisí-li spravedlnost na politice," uvedl na twitteru senátor J. D. Vance. Podobná obvinění se opírají o skutečnost, že státní žalobce Bragg byl do funkce zvolen za Demokratickou stranu.

Kritiku Bragga přiživovali i někteří potvrzení či potenciální kandidáti na republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024. "V době, kdy je v New Yorku vlna kriminality, si okresní prokurátor na Manhattanu myslí, že obžalovat prezidenta Trumpa je jeho hlavní priorita... Prostě se to jeví jako stíhání s politickým nábojem," řekl bývalý Trumpův viceprezident Mike Pence, který se podle médií připravuje na prezidentskou kandidaturu.

Někteří Trumpovi spojenci si zároveň všímali skutečnosti, že guvernér DeSantis s podobným vyjádřením na podporu posledního republikánského prezidenta ihned nepřišel. DeSantis je podle aktuálních průzkumů jediný, kdo by Trumpa v nadcházejících primárkách mohl ohrozit, a v poslední době se vůči němu začal vymezovat, byť jej přímo nekritizuje.

Trump v době začínající volební kampaně stále čelí celé řadě vyšetřování včetně těch souvisejících s jeho snahou zvrátit výsledek posledních voleb nebo se zacházením s tajnými dokumenty. Kauza, která se nyní zdá být nejblíže ke vznesení obžaloby, se týká plateb v celkové výši 280.000 dolarů (6,3 milionu Kč), které v době vrcholící kampaně před volbami v roce 2016 dostali pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová. Tehdejší Trumpův osobní právník Michael Cohen tvrdí, že transakce se odehrály na pokyn Trumpa s cílem koupit si jejich mlčenlivost. Cohen byl později odsouzen za porušení pravidel financování politických kampaní a další zločiny.

Případná obžaloba by Trumpovi nebránila v kandidatuře v prezidentských volbách a exprezident už řekl, že by i jako trestně stíhaný o znovuzvolení usiloval. Podle expertů může být prezidentem USA obžalovaná a dokonce i odsouzená osoba, uvedla na svém webu televize ABC News.