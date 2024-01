Rusko můžeme porazit, věří Zelenskyj i po téměř dvou letech od začátku invaze

"I Rusko se dá v rámci mezinárodního práva zatlačit zpět. Jeho agrese může být poražena," řekl Zelenskyj. Válka na Ukrajině podle něho ukázala, že se Evropa musí zaměřit na společnou výrobu zbraní pro případ jakéhokoliv možného konfliktu.

"Dva roky této války ukázaly, že Evropa potřebuje vlastní dostatečný arzenál pro obranu svobody, vlastní kapacity pro zajištění obrany," prohlásil lídr napadené země.

Ukrajinský prezident nebyl ve Švédsku osobně přítomen, vystoupil prostřednictvím videopřenosu. Švédský ministr zahraničí Tobias Billström na konferenci řekl, že hlavním úkolem pro diplomacii jeho země v nadcházejících letech bude podpora Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním rozhovoru pro The Economist odhadl, že Krym bude letos těžištěm konfliktu. Kyjev by anektovaný poloostrov rád izoloval, naznačil lídr napadené země.

"Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska. Podle Zelenského ale bude záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který Krym spojuje s ruskou pevninou.