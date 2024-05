Mezi pancířem se nachází britské armádní taktické podpůrné vozidlo Husky, které bylo darováno Ukrajině a jehož čelní sklo je plné děr po kulkách. Na druhé straně Husky stojí západní tanky, které byly předány ukrajinské armádě, včetně amerického tanku Abrams, který utrpěl poškození na bitevním poli, a německého tanku Leopard. V expozici se nachází řada dalších německých obrněnců s nápisem "Historie se opakuje" nad nimi, což odkazuje na vzpomínku na minulé konflikty. Popisuje reportér Steve Rosenberg z BBC, který se byl na expozici osobně podívat.

Ruské úřady se snaží vzbudit dojem, že válka na Ukrajině a druhá světová válka sdílejí podobné rysy: Rusko v obou případech hraje roli oběti útoku ze zahraničí. Nicméně skutečnost je odlišná. V roce 1941 bylo Německo útočníkem na Rusko, zatímco v roce 2022 Rusko samo zahájilo rozsáhlou invazi na svrchovanou Ukrajinu. Přesto je výstava válečných trofejí nabitá návštěvníky.

V jasném slunci se Rusové tísní kolem vojenské techniky, fotografují se před hlavněmi tankových děl a podle zvuků si náramně užívají zážitek. "Je to neuvěřitelné. Ohromující," říká Natalia, která je zde se svým manželem a malou dcerou. "Je úžasné pomyslet si, že se našim klukům podařilo získat tyto trofeje." Výstava zahrnuje více než 30 obrněných vozidel.

Kremelská propaganda sklízí ovoce

Rusové tady kolo nevynalezli. V minulosti Ukrajina vystavovala ruskou vojenskou techniku, která byla ukořistěna ukrajinskou armádou. Pro ruské úřady však má tato výstava několik klíčových cílů. První je posílit narativ Kremlu, že na Ukrajině vede válku s Ruskem NATO – a Západ jako celek. Cílem je ještě více démonizovat Západ v myslích Rusů. Ve skutečnosti však bylo Rusko, kdo napadl Ukrajinu: osobní rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina zahájit to, co Rusko stále nazývá „zvláštní vojenskou operací“ na Ukrajině. Západ zásoby zbraní a střeliva dostal na obranu Kyjeva a celé země, neusiluje však o zničení Ruska, navzdory tomu, co mohou ruští představitelé tvrdit.

Teď je v Parku vítězství vystavena řada rudých vlajek, připomínajících nadcházející Den vítězství, tedy státní svátek 9. května, který slaví porážku Hitlera. Místo a čas této výstavy podporují oficiální narativ spojující druhou světovou válku s konfliktem na Ukrajině. Ale zároveň je výstava také projevem škodolibosti. Navzdory americké finanční pomoci Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů se Rusové zdají stále sebevědomější. Na velké ceduli vedle válečných trofejí je hlavní poselství Ruska: "Naše vítězství je nevyhnutelné."