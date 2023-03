Rusko zvažuje, že bude žádat o kompenzace za škody vzniklé na Nord Streamu. Neřeklo od koho

Dosud nevysvětlené výbuchy zasáhly 26. září tři z celkových čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále Evropy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl sice dokončen, kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím ale nebyl spuštěn.

"Nevylučujeme, že následně nastolíme otázku náhrady škod v důsledku vyhození plynovodů Nord Stream do povětří," řekl agentuře Biričevskij, který na ruském ministerstvu zastává post ředitele odboru hospodářské spolupráce.

Diplomat nezmínil, po kom by Rusko mohlo vymáhat kompenzace za zničení plynovodů, které byly schopny dopravovat do Evropy až 110 miliard metrů krychlových zemního plynu - tedy více, než kolik činil celkový vývoz ruského plynu mimo země bývalého Sovětského svazu v roce 2022, připomněla agentura Reuters.

"V této fázi je velmi obtížné říci, jaký bude osud plynovodního systému Nord Stream. Obecně, podle odhadů odborníků lze poškozené potrubí opravit," řekl Biričevskij. Kreml podle Reuters prohlásil, že je na všech akcionářích plynovodu, aby rozhodli, zda má být plynovod Nord Stream zastaven.

Zdroje obeznámené s těmito plány agentuře Reuters minulý týden sdělily, že prasklé plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 vedoucí z velké části po dně Baltského moře mají být zapečetěny a zakonzervovány, protože neexistují žádné bezprostřední plány na jejich opravu nebo obnovení provozu.

Biričevskij také uvedl, že západní země se staví proti Ruskem připravenému návrhu rezoluce Rady bezpečnosti OSN, který vyzývá k nezávislému mezinárodnímu vyšetření výbuchů na plynovodech Nord Stream.

Německé úřady vycházejí z toho, že exploze byly dílem sabotáže, pachatele ale neznají. Stále se prověřuje několik možných hypotéz. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. List The New York Times nedávno napsal, že za sabotáží mohla stát proukrajinská skupina. Ukrajina jakékoli zapojení do věci odmítá.