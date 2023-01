Rusko zvyšuje nápor na Bachmut a Vuhledar, uvedla ukrajinská náměstkyně

Bývalý papež Benedikt XVI. nebyl zcela svobodný ani po odchodu ze svatopetrského trůnu. Agentuře AP to o svém předchůdci řekl současný papež František. Příští emeritní papežové by se tak podle něj mohli rozhodnout žít po rezignaci jiným způsobem. Papež František potvrdil, že by v případě abdikace žil mimo Vatikán.