„Rubl bude dál slábnout… Rusko vstupuje do situace rychlé inflace. Rychlé znamená od 20 do 100 procent za rok," říká pro stanici. Podle něj to zničí podnikání v zemi, protože v ekonomice neexistuje "žádná předvídatelnost". Přitom teprve za poslední měsíce naměřila centrální banka inflaci 7,5 procenta.

Profesor naznačuje, že rubl pravděpodobně dál ztratí na hodnotě. Podle něj by jedinou možností, jak zachránit ruskou měnu, byl export zboží za platby ve stabilních měnách, jako jsou dolar nebo euro. Nicméně kvůli západním sankcím není tato volba momentálně proveditelná.

Plánuje centrální banka nějaký plán na záchranu rublu?

"Jakým způsobem? Tato kritika naznačuje, že by mohl být vymyšlen určitý scénář. Rozumím tomu, jak by to mohlo být provedeno. Solovjov může zpochybňovat, co chce, ale je zřejmé, že všechny události kolem rublu nejsou v žádném případě výsledkem tajných intrik centrální banky," říká profesor.

A dodává: "Všichni křičeli: Jaké vynikající lidi máme v centrální bance! Teď jsou lidé v centrální bance stejní, ale teď všichni křičí: Proč tam nic nedělají?"

Tento měsíc ukončil ruský ekonom své působení jako pedagog na Vysoké škole ekonomické v Moskvě, kde podal výpověď.

„Je takový vtip, který teď všude říkám… ‚Rubl nemá kurz, rubl má před sebou jedině cestu. A to cestu ztráty hodnoty. A ten vtip je pravdivý,“ říká Lipsic.

„Když člověk netuší, jak se budou ceny měnit, není žádná předvídatelnost, je velmi obtížné podnikat. Při pádivé inflaci začíná byznys umírat,“ pokračuje dále profesor ekonomie.

Nikdo nedokáže jednoznačně vysvětlit, že propad rublu má spojitost s "speciální operací", která způsobila pokles vývozu v důsledku vážného narušení zahraničního obchodu. Přesto je nezbytné provést určitou strategii. Lidé reagují na fluktuace směnných kurzů, vnímají je a mají obavy, že v této zemi něco není úplně v pořádku. Proto je nutné hrát určitou hru. V souladu s touto taktikou je centrální banka vtažena do role obviněného.