Nová pohádka Tři princezny byla na ČT nejsledovanějším pořadem Vánoc

Začátkem tohoto týdne se objevily v českých médiích spekulace, že by se držitel Zlatého míče z roku 2003 a bývalý viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd mohl po odmlce opět vrátit k fotbalu. Konkrétně deník Sport přišel s informací, že by se partner Dary Rolins mohl vrátit do Česka a stát se sportovním ředitelem prvoligového Hradce Králové. Nejnověji se však v souvislosti s ním mluví o tom, že by jeho nejbližší kroky měly vést do Saúdské Arábie.