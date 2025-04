Kevin Farrell. Kdo je muž, který po úmrtí papeže Františka převzal Vatikán?

Kardinál Farrell, který dnes ráno oznámil smrt papeže Františka veřejnosti, zastává od roku 2019 funkci camerlenga – klíčového postu ve vatikánské hierarchii, jenž se aktivuje právě v okamžiku, kdy Svatý stolec zůstane bez papeže. Jeho úkolem je dohlížet na správu Vatikánu, zabezpečit plynulý chod institucí a připravit vše potřebné pro nadcházející konkláve. Rovněž je zodpovědný za oficiální potvrzení smrti papeže a za organizaci všech souvisejících liturgických a pohřebních obřadů.

Mezi jeho další povinnosti nyní patří také dozor nad přípravou papežovy poslední cesty. Bude předsedat tzv. "rituálu potvrzení smrti" a dohlédne na uložení těla zesnulého papeže Františka do rakve – důležitého symbolického aktu před pohřbem. Tento okamžik bude sledován miliony věřících po celém světě, stejně jako celý průběh truchlení a přechodné fáze v životě církve.

Kevin Farrell se narodil v Dublinu v Irsku a svou duchovní formaci zahájil na Univerzitě v Salamance ve Španělsku. Později pokračoval ve studiích na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě, jednom z nejvýznamnějších katolických vzdělávacích center. Jeho mezinárodní působení a jazyková vybavenost z něj učinily klíčovou postavu při budování mostů mezi Vatikánem a církví v různých světadílech.

V roce 2007 byl jmenován biskupem v texaském Dallasu, kde získal pověst progresivního a organizačně schopného duchovního. Právě tato kombinace schopností vedla papeže Františka k tomu, aby jej v roce 2016 povolal zpět do Říma. Zde mu svěřil vedení nově vzniklého vatikánského dikasteria, tedy úřadu pro laiky, rodinu a život, jehož hlavním posláním je péče o rodiny a podpora křesťanských hodnot v běžném životě.

V roce 2016 jej František také jmenoval kardinálem, čímž Farrell vstoupil do nejužšího vedení církve. Tři roky poté mu svěřil roli camerlenga, která se nyní stala rozhodující. Farrell se tak stal tváří Vatikánu v jednom z nejcitlivějších období – v čase, kdy se církev připravuje na volbu nového nástupce svatého Petra.

Jeho úkolem nebude pouze řídit praktické záležitosti a organizaci pohřbu. Farrell má také na starosti zachování řádu a kontinuity ve chvíli, kdy církev čelí bolestné ztrátě, ale zároveň očekávání, naději i nejistotě ohledně budoucnosti. Právě on bude mít klíčovou roli v tom, jak bude vatikánská administrativa reagovat na mezinárodní pozornost a zároveň udrží atmosféru důstojnosti a stability.

Volba nového papeže se očekává v nejbližších týdnech. Do konkláve bude přizváno 135 kardinálů mladších osmdesáti let, kteří se uzavřou do Sixtinské kaple, aby v tajném hlasování rozhodli o jménu příštího papeže. Do té doby bude kardinál Farrell tím, kdo drží otěže řízení jedné z největších duchovních institucí na světě.

Navzdory své diskrétní povaze a minimální medializaci je nyní Kevin Farrell jednou z nejdůležitějších postav Vatikánu. Jeho znalost vatikánského zákona, zkušenosti z terénu i osobní blízkost k zesnulému papeži z něj činí respektovanou autoritu v náročném období přechodu.