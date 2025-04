Jak bude vypadat pohřeb papeže Františka a co přinesou nadcházející dny?

Zatímco dřívější papežské pohřby byly pompézními událostmi srovnatelnými s pohřby králů, v posledních letech se tento obřad zjednodušil. Papež František sám vyjádřil přání, aby jeho vlastní pohřeb odrážel jeho pokoru. Obřad se bude podle The Conversation odehrávat ve třech hlavních fázích.

První fáze: příprava těla

Nejprve byla potvrzena papežova smrt lékařským týmem. Poté bude tělo uloženo do jeho soukromé kaple. Hlavním organizátorem všech následných kroků bude kardinál komoří – momentálně jím je americký kardinál Kevin Joseph Farrell. Ten bude mít i dočasnou správu Vatikánu až do zvolení nového papeže.

Součástí této fáze bude i tradiční zvolání papežova křestního jména – Jorge Mario Bergoglio. Někdejší legenda říká, že papež byl při tomto obřadu třikrát lehce udeřen do čela stříbrným kladívkem, aby se ověřila jeho smrt, ale historické důkazy o této praxi neexistují.

Dále dojde ke zničení papežského rybářského prstenu, který sloužil jako pečeť úředních dokumentů. Tento prsten s vyrytým jménem papeže bude rozbit, aby nemohl být zneužit. Stejně tak budou uzamčeny papežovy byty, což je tradice bránící případnému rabování.

Druhá fáze: veřejné vystavení

Tělo bude oblečeno do jednoduché bílé sutany a červených roušek a poté uloženo do dřevěné rakve. V průvodu bude rakev převezena do baziliky sv. Petra, kde bude tři dny vystavena veřejnosti.

Na rozdíl od dřívějších dob, kdy bylo tělo vystaveno na vyvýšené katafalku, bude nyní rakev prostá a položená nízko, čímž má být zdůrazněna papežova skromnost a jeho služba jako pastýře, nikoliv monarcha. Veřejnost bude mít možnost se s papežem rozloučit bez okázalých ceremonií.

Při pohřbu papeže Benedikta XVI. v roce 2022 byla ještě použita tradiční trojitá rakev – z cypřiše, olova a jilmu. Papež František si však přál pouze jednu rakev, z dubového dřeva. Do ní bude vložen dokument o jeho pontifikátu a měšec s mincemi symbolizujícími roky jeho vlády.

Následovat bude pohřební mše v bazilice sv. Petra. Hlavním kazatelem by měl být děkan kardinálského sboru – momentálně jím je 91letý Giovanni Battista Re. Není však jisté, zda bude kvůli věku schopen tuto roli vykonat. Po dobu devíti dnů bude sloužena zvláštní série mší – tzv. Novendialis, inspirovaná starověkými římskými smutečními rituály.

Třetí fáze: pohřeb a uložení do hrobu

Největší otázkou a zároveň vybočením z tradice je samotné místo papežova posledního odpočinku. Zatímco většina papežů byla od počátku 20. století pohřbena v kryptách pod svatopetrskou bazilikou, František si zvolil baziliku Santa Maria Maggiore. Tato volba reflektuje jeho osobní vztah k Panně Marii a hlubokou duchovní vazbu k tomuto chrámu.

Po skončení obřadů ve Vatikánu bude tělo přepraveno napříč Římem do této mariánské svatyně. Při soukromém rituálu, za účasti blízkých duchovních a osobností, bude rakev uložena do hrobky uvnitř baziliky. Teprve poté bude místo zpřístupněno veřejnosti pro modlitby a uctění památky.

Tímto způsobem se završuje Františkovo celoživotní putování – od slumů Buenos Aires přes celý svět až do kostela, kde tolikrát rozjímal po návratu ze svých pastoračních cest.

Jeho pohřeb nejen připomene jeho jednoduchost a pokoru, ale může také představovat nový vzor pro budoucí papežské rozloučení – méně okázalé, více duchovní.